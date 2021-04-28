Сотрудник ДПС из Балашихи довез до больницы задыхающегося мальчика
Вечерние пробки помешали семье из Железнодорожного довезти сына Артема, который начал задыхаться, до больницы. На помощь пришел сотрудник дорожной полиции, который посадил ребенка с мамой в машину и с сиреной домчал их до врачей. «360» выяснил все подробности спасения мальчика.
Отец ребенка Валерий рассказал, что проблемы с горлом у Артема начались за два дня до серьезного приступа. Выписанные врачом лекарства не помогли. В четверг вечером, когда Валерий приехал с работы, жена сказала, что сын начал сильно задыхаться, надо ехать в больницу.
«Собрались и поехали. Он сам еще дышал, но с трудом. Когда приехали в Центральную горбольницу, (переоборудованную в данный момент под ковидный госпиталь — прим. ред.) то нас там не приняли. Сказали: „Везите в Балашиху“», — рассказал Валерий.
По его словам, когда они поехали дальше, то встали в жесткую пробку и ситуация все ухудшалась. Впереди была машина сотрудников ГИБДД, и жена побежала к ним за помощью.
На линии в тот момент находится капитан полиции Кирилл Лопатин. По его словам, пробка собралась из-за снегопада, который начался в тот вечер. Машины сбавили скорость, поэтому образовался затор.
В этот момент к нему в окно машины начала стучаться женщина, которая попросила его о помощи, объяснив, что у нее задыхается сын.
«Посадил их на заднее сиденье, развернулся и поехал. Сначала на одну улицу сунулся, там пробка в обе стороны. Поехал на Носовихинское шоссе. Включил спецсигнал и выехал на встречку. Ребенок сзади хрипел, прямо чувствовал, что задыхается», — поделился капитан Лопатин.
С включенными сигналами до платной клиники удалось доехать за 15 минут. По словам сотрудника ДПС, мальчик, когда его внесли в больницу, уже начал синеть и задыхаться.
«Девочки с ресепшена побежали за докторами. Их долго не было. Я тоже прямо пошел двери в кабинеты открывать, чтобы хоть кто-то помог. В один из кабинетов забегаю, там доктор, который ситуацию быстро оценил и вколол мальчику укол. Ребенку стало лучше», — вспомнил Кирилл Лопатин. После этого пришли врачи с капельницей и маской.
В это время сотрудник ГИБДД вызвал скорую, чтобы мальчика доставили в ЦРБ. Отец ребенка по пробкам до больницы добрался только через время. Кирилл Лопатин дал родителям мальчика свой номер на случай, если потребуется новое сопровождение в больницу.
После, когда Валерий позвонил Кириллу с благодарностью, рассказал, что у сына скоро день рождения. Тогда же управление ГИБДД решило поздравить мальчика.
«Приехали к нему на выписку. На патрульной машине довезли его до дома», — подытожил Кирилл Лопатин.