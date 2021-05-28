Новую систему оплаты труда медработников задумали ввести в России

Правительство планирует не раньше 2023 года запустить новую систему оплаты труда медработников. С ее помощью власти хотят сделать так, чтобы в отдельных регионах не было дефицита специалистов.

Пилотный проект по новым правилам оплаты труда разработал Минтруд, сообщил «Коммерсант». Документ представили на последнем заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Согласно проекту, систему опробуют в семи регионах. В их число войдет Якутия, а также Севастополь, Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская и Тамбовская области. Проект стартует в ноябре 2021 года и завершится в марте 2022-го. Все это время сотрудники больниц будут получать заплату по новым правилам с учетом коэффициента дифференциации окладов и экономического развития региона.

«Наша задача — с помощью этих коэффициентов выровнять ситуацию с зарплатами медработников, чтобы избежать дефицита специальностей в одном регионе и их переизбытка в другом. Однако полностью равными в различных регионах они не будут», — пояснила глава департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Марина Маслова.

Результаты пилотного проекта планируют подвести к концу июня 2022 года. К этому времени подготовят постановление, чтобы ввести систему во всей сфере здравоохранения.