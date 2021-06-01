Задолжавших за «коммуналку» россиян за год стало больше на 20%

В России выросло число должников по коммунальным счетам. За первый квартал 2021 года их стало 3,2 миллиона — на 20% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Данные опубликовала газета «Известия» со ссылкой на полученную от Федеральной службы судебных приставов информацию.

Эксперты отмечают, что рост задолженности стал обратным психологическим эффектом от мер поддержки, предпринятых правительством РФ. Постановление о запрете отключать поставщикам услуг неплательщиков от ЖКУ, которое действовало с апреля по декабрь 2020 года, могло подействовать на людей расслабляюще. Этот же документ не позволял начислять штрафы и пени за просроченные платежи.

Платежная дисциплина россиян за период пандемии снизилась. К тому же, моментом решили воспользоваться и недобросовестные управляющие компании. Вместе с реальными долгами они начали рассылать платежные документы о несуществующих задолженностях.

Субсидию на оплату услуг ЖКХ по действующему законодательству можно получить даже при наличии долга. Для этого необходимо заключить договор о реструктуризации между должником и поставщиком услуги. Многие о такой мере не знают и ей не пользуются: из 12 миллионов бедных россиян субсидию получают только около 5,5 миллиона. И часть целевых денег ежегодно возвращается в бюджет.

Эксперты считают, что систему выделения субсидий надо реформировать: доступ к ней нужно дать всем должникам, независимо от договора о реструктуризации, а начислять по одному документу.