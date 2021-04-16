Задержаны подозреваемые в ложных сообщениях о минировании в Петербурге

Найдены подозреваемые в телефонном хулиганстве в Санкт-Петербурге. Двое женщин сообщили о якобы бомбах в музее и многоквартирном доме. Информация о минировании не подтвердилась. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

После этих двух происшествий были заведены уголовные дела. Полицейские стали разыскивать этих женщин. Выяснилось, что они проживают в одном доме Петербурга, одной из них 61 год, а второй 52. Теперь им грозит срок до трех лет.