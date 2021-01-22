Задержаны подозреваемые в краже вагонного оборудования в Петербурге на 5 млн

Одного из подозреваемых заключили под стражу. Решается вопрос об избрании меры пресечения еще двоим молодым людям.

По данным следствия, трое злоумышленников поднимали вагоны и меняли качественные детали на непригодные. Таким образом злоумышленники накопили деталей на пять миллионов рублей.

Позже полицейские обнаружили склад с похищенным вагонным оборудованием. Помещение принадлежит фирме, соучредителем которой выступает один из подозреваемых. Во время обысков правоохранители нашли более 200 похищенных колесных пар, а также концевые краны, боковые рамы, надрессорные балки, катушки с кабелями. На некоторых деталях были перебиты идентификационные номера.

Мужчины похищали колесные пары, прикрываясь ремонтом железнодорожных составов. Один из них работал инженером материально-технического обеспечения ремонтного предприятия вагонного хозяйства. Украденное злоумышленники хотели продать частным собственникам подвижных составов.

Возбуждено уголовное дело о краже, отметило информационное агентство «Невские новости».