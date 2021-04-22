Задержанный за голую фотосессию в Дубае россиянин вернулся в Москву. Видео

Россиянин Алексей Концов, задержанный после фотосессии с голыми девушками в Дубае, вернулся в Москву. В Домодедово его встретили журналисты. Концов отказался давать комментарии, заявив только, что любит свою жену.

Алексей Концов — IT-предприниматель из Иваново, основатель компании Involta. В начале апреля он выложил ролик, снятый с балкона небоскреба в ОАЭ. На балконе в соседнем здании проходила фотосессия с дюжиной обнаженных девушек.

В Involta говорили, что бизнесмен не имеет отношения к мероприятию. Там не менее, полиция Дубая задержала его, девушек-украинок и организатора съемок, уроженца Киева Виталия Гречина. Всех их решили депортировать из страны.

«Источник в эскорт-кругах» газеты «Московский комсомолец» утверждал, что фотосессия была частью подготовки к вечеринке, которую оплатил богатый местный житель, «компьютерный задрот», близкий к шейхам.

«Бюджеты у него средние. Одна-полторы тысячи долларов платит каждой модели в сутки. Но есть плюс для моделей — с ним очень редко бывает секс», — описывал клиента собеседник.