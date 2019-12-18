Задержанный во Внуково метадон переправляла ООН

В ООН подтвердили, что задержанная во Внуково огромная партия метадона была направлена в Таджикистан по их программе. В организации заявили, что ошиблись с маркировкой.

Эта партия метадона стоимостью 79 310 долларов является частью программы ПРООН по профилактике ВИЧ в Таджикистане и представляет собой жизненно необходимое лечение для людей, принимающих наркотики путем инъекции Представитель Программы развития ООН.

Представитель Программы развития ООН рассказал РИА «Новости», что груз метадона был перехвачен после неправильной маркировки. Сейчас ПРООН контактирует с российскими властями для решения этого вопроса.

О задержании партии метадона, которая направлялась из Германии в Таджикистан транзитом через Россию, сообщили в Федеральной таможенной службе. В ведомстве рассказали, что груз был снабжен этикетками с ложной информацией. Так, на них было написано, что в одном миллилитре жидкости содержится пять миллиграммов метадона гидрохлорида, а на самом деле — более 500 миллиграммов.

Общая расчетная масса сухого остатка наркотического средства составляет свыше 1,2 тонны. Стоимость груза таможенники оценили в порядка шести миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело.