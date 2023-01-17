Общество 17 января 2023, 09:46 Задержанный в Италии предприниматель Артем Усс попросил об экстрадиции в Россию ANSA: задержанный в Италии бизнесмен Артем Усс попросил об экстрадиции в Россию РИА «Новости»

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Сын губернатора Красноярского края, предприниматель Артем Усс, задержанный в Италии по запросу США, попросил суд выслать его в Россию. В Штатах бизнесмену грозит до 30 лет тюрьмы по обвинению в уклонении от санкций и отмывании денег, сообщило ANSA. По информации агентства, пока в Милане не приняли решения об экстрадиции Усса.

По данным ТАСС, адвокаты предпринимателя запросили дополнительную информацию об условиях содержания подзащитного, если его все-таки выдадут США.

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Юристы указали, что в Италии за преступления, которые инкриминируют бизнесмену, предусмотрены либо меньшие сроки лишения свободы, либо вообще отсутствует уголовная ответственность. Помимо этого, адвокаты полагают, что американская сторона может использовать Усса в качестве человека для обмена на арестованных в России граждан США.

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Артема Усса задержали 17 октября прошлого года в аэропорту Милана Мальпенса. В России он тоже объявлен в международный розыск по уголовному делу о легализации денежных средств в особо крупном размере.