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    21 августа 2021, 09:42

    Задержанных прихожан мечети в Котельниках отпустили из полиции после сбора ДНК

    Ольга Назаркина

    Задержанных прихожан мечети в Котельниках отпустили из полиции без составления каких-либо протоколов. Об этом заявила адвокат Мария Красова, сотрудничающая с «Гражданским содействием» (признано в РФ НКО-иноагентом).

    Задержанных прихожан мечети в Котельниках отпустили из полиции после сбора ДНК

    Юрист оказывала правовую помощь задержанным. По ее словам, сейчас всех отпустили на свободу. Никаких протоколов им не вручили — ни о задержании, ни о доставлении, ни об административном правонарушении, сообщил ТАСС.

    «Как мне сказал один из правоохранителей, задержание было частью неких проверочных мероприятий, в рамках которых у задержанных взяли ДНК», — рассказала Красова.

    Адвокат уточнила, что в момент задержания в мечети находились около 600 человек. Среди них были и россияне — их отпустили после проверки паспортов.

    «Иностранных граждан отвезли в отдел, где отпустили после сбора ДНК», — добавила она.

    В дежурной части «360» накануне сообщили, что были задержаны около 150 приезжих. У иностранцев проверяли документы сотрудники ОВМД и сотрудники центра по противодействию экстремизму и терроризму ФСБ России по Московской области.