Задержанных прихожан мечети в Котельниках отпустили из полиции после сбора ДНК

Задержанных прихожан мечети в Котельниках отпустили из полиции без составления каких-либо протоколов. Об этом заявила адвокат Мария Красова, сотрудничающая с «Гражданским содействием» (признано в РФ НКО-иноагентом).

Юрист оказывала правовую помощь задержанным. По ее словам, сейчас всех отпустили на свободу. Никаких протоколов им не вручили — ни о задержании, ни о доставлении, ни об административном правонарушении, сообщил ТАСС.

«Как мне сказал один из правоохранителей, задержание было частью неких проверочных мероприятий, в рамках которых у задержанных взяли ДНК», — рассказала Красова.

Адвокат уточнила, что в момент задержания в мечети находились около 600 человек. Среди них были и россияне — их отпустили после проверки паспортов.

«Иностранных граждан отвезли в отдел, где отпустили после сбора ДНК», — добавила она.

В дежурной части «360» накануне сообщили, что были задержаны около 150 приезжих. У иностранцев проверяли документы сотрудники ОВМД и сотрудники центра по противодействию экстремизму и терроризму ФСБ России по Московской области.