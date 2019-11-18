Задержанные катера и буксир отдали Украине
Россия отбуксировала украинские корабли без применения вооруженного конвоя. Передача произошла в нейтральных водах — в зоне действия берегового вооружения России. Украинская сторона также прибыла на место встречи без оружия. Об этом сообщил МИД РФ.
«Вдоль полуострова идут наши территориальные воды и дополнительная охрана не нужна. Со стороны Украины вышли тоже обычные суда, без вооружения на борту», — рассказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Его слова привело РИА «Новости».
Украинские катера и буксир задержали в районе Крымского моста. Это произошло в результате устроенной украинскими моряками провокации. Среди нарушителей оказались не только украинские моряки, но и сотрудники СБУ, которые на месте курировали провокацию. Всех их отправили в СИЗО в Москву. Позже граждан Украины обменяли в рамках двусторонних договоренностей.