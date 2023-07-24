Общество 24 июля 2023, 11:47 Задержанные из-за ЧП в Джанкое поезда отправили в Крым Пять задержанных на перегоне Джанкой—Урожайная поездов отправили в Крым Pxhere

Читать 360tv в

Все задержанные из-за ЧП в Джанкое поезда отправили в Крым, они прибудут с опозданием от одного до двух часов. Об этом сообщили в Telegram-канале компании «Гранд Сервис Экспресс».

В республику едут составы из Адлера, Москвы и Санкт-Петербурга. Тем не менее отставание от графика постараются сократить.

Реклама

«Если ваши поезда не указаны в наших публикациях, то они на данный момент курсируют по расписанию», — передали в компании.

После атаки беспилотниками Крыма железнодорожное движение в Джанкойском районе и по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь временно приостанавливали, писал телеканал «Царьград». Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что села вблизи места ЧП эвакуируют.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 24 июля по приказу киевского режима по Крыму выпустили 17 беспилотников. Их удалось ликвидировать, никто из жителей не пострадал.

Еще несколько налетов дронов произошли в Москве и Подмосковье. В МИД России назвали атаку актом международного терроризма.