Задержанную в Стамбуле россиянку оправдал турецкий суд

По данным информагентства, Крылову задержали в аэропорту во время прохождения паспортного контроля. В полицейской базе данных содержался запрос на поиск и арест россиянки в связи со случаем, который произошел в 2018 году. Ее заподозрили в незаконном провозе запрещенных веществ. Благодаря помощи российского консульства и адвоката, женщина доказала свою невиновность.

«Я тряслась, как осиновый лист, мне было страшно так, как никогда в жизни. Особенно, когда на пути в суд меня стали допрашивать, пытали ли меня в полицейском участке. Я чуть не умерла от страха от одних только вопросов», — призналась Крылова.