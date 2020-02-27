    27 февраля 2020, 18:31

    Задержанную в Стамбуле россиянку оправдал турецкий суд

    Артур Блянихов

    В Стамбуле задержали россиянку Наталью Крылову. Ее заподозрили в провозе наркотиков, но суд оправдал женщину, поскольку она доказала свою невиновность. Об этом сообщило ИА НСН.

    По данным информагентства, Крылову задержали в аэропорту во время прохождения паспортного контроля. В полицейской базе данных содержался запрос на поиск и арест россиянки в связи со случаем, который произошел в 2018 году. Ее заподозрили в незаконном провозе запрещенных веществ. Благодаря помощи российского консульства и адвоката, женщина доказала свою невиновность.

    «Я тряслась, как осиновый лист, мне было страшно так, как никогда в жизни. Особенно, когда на пути в суд меня стали допрашивать, пытали ли меня в полицейском участке. Я чуть не умерла от страха от одних только вопросов», — призналась Крылова.