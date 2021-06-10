Задержанную японскую шхуну выдворили за пределы России после уплаты штрафа

Российские пограничники выдворили из территориальных вод РФ японскую шхуну «Эйхо-мару 172». Перед этим судно оштрафовали на шесть миллионов рублей.

О снятии ареста рассказали представители погранслужбы УФСБ по Сахалинской области. После того, как японская сторона оплатила шесть миллионов рублей штрафа, судно выдворили за пределы территории России, сообщило РИА «Новости». Судно сопроводил корабль береговой охраны.

Капитан «Эйхо-мару 172» был привлечен к административной ответственности за нарушение требований, регламентирующих деятельность в исключительной экономической зоне России, а также за нарушение порядка прохождения установленных контрольных пунктов. Штрафные санкции по этим статьям КоАП РФ составили в общей сложности шесть миллионов рублей.

Рыболовецкая шхуна под японским флагом была задержана в российской экономической зоне в Охотском море из-за незаконной ловли. Экипаж судна не выполнил требование пограничников об остановке и попытался скрыться.

При этом шхуна совершала опасные маневры, рискуя столкнуться со сторожевым кораблем. В итоге «Эйхо-мару 172» задержали и доставили в сахалинский порт Корсаков.