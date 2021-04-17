Задержанному в Петербурге украинскому консулу дали 72 часа, чтобы покинуть Россию

Задержанный в Санкт-Петербурге консул Украины Александр Сосонюк должен покинуть Россию в ближайшие дни. Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ.

После задержания Сосонюка в российское внешнеполитическое ведомство был вызван временный поверенный в делах Украины Василий Покотило.

Дипломату указали на то, что деятельность Сосонюка не может быть совместима со статусом консульского сотрудника и наносит ущерб интересам безопасности РФ.

«Было объявлено о нежелательности пребывания консула на территории России. Ему рекомендовали покинуть ее пределы в течение 72 часов начиная с 19 апреля», — заключили в министерстве.

По данным ФСБ, Сосонюк был задержан с поличным, когда ему передавали секретную информацию, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов.

На Украине заявили, что задержание консула является враждебным шагом со стороны России. Поэтому Киев подготовит ответные меры в отношении дипломатов из РФ.