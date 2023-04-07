07 апреля 2023, 17:13
Задержанного в Брянской области украинского пилота арестовали
Суд арестовал задержанного после крушения самолета украинского пилота до 4 мая
Задержанного после крушения самолета в Брянской области украинского пилота арестовали до 4 мая. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона в Telegram-канале.
Решение принял Советский районный суд Брянска. Заседание по делу состоялось в пятницу, 7 апреля.
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«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 мая 2023 года», — говорится в сообщении.
Украинский легкомоторный самолет приземлился в Брянской области 5 апреля. Пилота задержали росгвардейцы и полицейские. Летчиком оказался 67-летний Алексей Морозов. Мужчина утверждал, что по заданию проверял работу украинских систем ПВО и фотографировал местность. При обыске у него нашли автомат, патроны и бронежилет, планшеты, видеокамеры.
Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 322 УК РФ (пересечение государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда или выезда).
Суд
Самолеты
Украина
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