Задержанного губернатора Хабаровского пока не лишили членства в ЛДПР

После задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала врио главы региона пока не назначен.

«Врио губернатора пока не назначен», — приводит РИА «Новости» слова представителя правительства края.

По словам члена координационного совета регионального отделения партии Захара Синяговского, пока Фургала не планируется исключать из ЛДПР, решение об этом может принять только высшее руководство партии.

Собеседник агентства добавил, что в ближайшее время собраний регионального отделения партии проводить не планируется. От комментариев относиительно сути уголовного дела Синяговский воздержался.

В случае отстранения задержанного Сергея Фургала, выборы губернатора Хабаровского края пройдут в сентябре 2021 года — одновременно с выборами в Госдуму. Об этом рассказали агентству региональном избиркоме.

«Сегодня утром губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан силовиками возле своего дома. Даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности. Также на данный момент ничего не известно о его местонахождении», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора в официальном аккаунте Фургала в Instagram.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главы Хабаровского края Сергея Фургала. По данным следствия, губернатор был организатором покушения на убийства ряда предпринимателей. Сейчас Фургал задержан. Кадры задержания губернатора опубликовал СК.

Помимо Фургала уже задержаны и арестованы по этому делу четверо активных участников организованной группы. Им уже предъявлены обвинения. Сейчас продолжаются активные следственные действия. Сотрудники СК собирают доказательства вины участников преступной группировки.