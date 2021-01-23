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    23 января 2021, 14:38

    Задержания начались на незаконной акции в Москве

    Дарья Бунякова

    Полиция начала задерживать участников несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве. По данным ТАСС, уже были случаи нападения протестующих на сотрудников полиции.
    Задержания начались на незаконной акции в Москве

    Сотрудники полиции с помощью громкоговорителя предупреждают собравшихся о необходимости соблюдать социальную дистанцию, надевать маски и перчатки. Также правоохранители говорят о несогласованности мероприятия и действуют сдержанно. Участникам незаконного митинга раздают маски.

    На площади задерживают тех, кто пришел с плакатами, полностью закрывает лицо балаклавой, капюшоном или шарфом вместе с маской, утверждает корреспондент агентства. В МВД пока официально не сообщали количество задержанных.

    Среди задержанных оказался несовершеннолетний — видео стали распространять в Telegram-каналах. Сейчас детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская выясняет подробности задержания мальчика.

    В ОП отметили, что полиция действует сдержанно, несмотря на незаконность акции в центре города.

    «Я оцениваю ситуацию в целом как достаточно спокойную. Действия полиции носят сдержанный, корректный характер. Однако действительно есть случаи прямых провоцирований полицейских на применение силы в рамках самозащиты: набрасываются сзади, пытаются нанести удары», — отметил первый зампред комиссии ОП Артем Кирьянов в разговоре с РИА «Новости».

    Департамент транспорта Москвы сообщил, что участники незаконной акции стали выходить на проезжую часть. Протестующих попросили не мешать движению личных машин, городского транспорта и автомобилей служб спасения.