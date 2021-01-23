Задержания начались на незаконной акции в Москве

Сотрудники полиции с помощью громкоговорителя предупреждают собравшихся о необходимости соблюдать социальную дистанцию, надевать маски и перчатки. Также правоохранители говорят о несогласованности мероприятия и действуют сдержанно. Участникам незаконного митинга раздают маски.

На площади задерживают тех, кто пришел с плакатами, полностью закрывает лицо балаклавой, капюшоном или шарфом вместе с маской, утверждает корреспондент агентства. В МВД пока официально не сообщали количество задержанных.

Среди задержанных оказался несовершеннолетний — видео стали распространять в Telegram-каналах. Сейчас детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская выясняет подробности задержания мальчика.

В ОП отметили, что полиция действует сдержанно, несмотря на незаконность акции в центре города.

«Я оцениваю ситуацию в целом как достаточно спокойную. Действия полиции носят сдержанный, корректный характер. Однако действительно есть случаи прямых провоцирований полицейских на применение силы в рамках самозащиты: набрасываются сзади, пытаются нанести удары», — отметил первый зампред комиссии ОП Артем Кирьянов в разговоре с РИА «Новости».

Департамент транспорта Москвы сообщил, что участники незаконной акции стали выходить на проезжую часть. Протестующих попросили не мешать движению личных машин, городского транспорта и автомобилей служб спасения.