Задержание женщины без маски объяснили в уральской полиции

Он рассказал, что женщину доставили в отделение полиции и завели на нее административный протокол за хулиганство и неповиновение полицейскому. После этого ее отпустили.

Горелых напомнил о необходимости соблюдения санитарно-эпидемических норм и призвал уральцев не нарушать их.

По последним данным, во всем мире зафиксировано свыше 39 миллионов случаев заражения коронавирусом, жертвами инфекции стали более миллиона человек. Самая сложная ситуация по прежнему остается в США, Индии и Бразилии.