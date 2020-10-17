Задержание женщины без маски объяснили в уральской полиции
Полицейские задержали женщину в Каменск-Уральском, потому что она не отреагировала на просьбу надеть маску. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерия Горелых.
Он рассказал, что женщину доставили в отделение полиции и завели на нее административный протокол за хулиганство и неповиновение полицейскому. После этого ее отпустили.
Горелых напомнил о необходимости соблюдения санитарно-эпидемических норм и призвал уральцев не нарушать их.
По последним данным, во всем мире зафиксировано свыше 39 миллионов случаев заражения коронавирусом, жертвами инфекции стали более миллиона человек. Самая сложная ситуация по прежнему остается в США, Индии и Бразилии.