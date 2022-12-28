Общество 28 декабря 2022, 16:11 Задержание отца убитых в Екатеринбурге детей опровергли «Екатское чтиво»: прокурор опроверг задержание отца убитых детей в Екатеринбурге

Читать 360tv в

Прокурор опроверг задержание отца трех убитых детей в Екатеринбурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Екатское Чтиво».

По словам прокурора, сейчас мужчина проходит по делу в качестве свидетеля. В среду, 28 декабря, в СМИ появилась информация о задержании мужа жительницы Екатеринбурга, которая убила троих детей. Мужчину якобы задержали в рамках расследования дела.

Реклама

«Следователь ничего не говорит, но, говорят, задержан», — рассказал адвокат матери убитых детей.

Реклама

Об убийстве стало известно 26 декабря. Женщина расправилась со своими детьми. Она задушила двух сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочь. Матери уже предъявили обвинения, за тройное убийство ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Она дала показания следствию и объяснила, что сначала расправилась с малолетней дочерью, потом с 10-летним сыном. Старшего ребенка ей пришлось уговаривать принять смерть от ее рук.

Врач Корсаков не исключил, что у женщины могут быть проблемы с психикой. Но установить вменяемость может только консилиум психиатров, пояснил он.