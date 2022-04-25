Задержание готовивших покушение на Соловьева неонацистов показали на видео

Сотрудники ФСБ России совместно с СК РФ задержали группу неонацистов, готовивших покушение на известного российского журналиста и общественного деятеля Владимира Соловьева. Кадры задержания показал Telegram-канал «112».

На видео показано, как силовики врываются в квартиру неонацистов и производят задержание. Оперативники обнаружили оружие, самодельные взрывные устройства, запас боеприпасов и националистическую литературу.

СК РФ сообщал, что личности подозреваемых установлены, ими оказались члены группировки National Socialism/White Power*.

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны исчерпали свои возможности на информационном поле и прибегли к тактике прямого террора в отношении представителей российских СМИ.

Сам Владимир Соловьев связал возможное нападение с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку тот неоднократно озвучивал угрозы в его адрес. Также журналист отдельно поблагодарил силовиков за помощь.

* National Socialism/White Power — запрещенная в России террористическая организация.