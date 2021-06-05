Задержан водитель перевернувшегося в Туве грузовика

Задержан водитель грузовика, перевернувшегося с людьми в кузове в Чаа-Хольском районе Республики Тыва. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Тувы.

Оперуполномоченные сотрудники уголовного розыска МВД Тувы поймали 38-летнего жителя Чаа-Хольского района на одной из чабанских стоянок. Водителя доставят в МО МВД России «Улуг-Хемский».

ДТП случилось днем 5 июня в таежной местности, в 40 километрах от села Чаа-Холь. Большая семья ехала в открытом кузове из одного поселения в другое. Грузовик опрокинулся на каменистой дороге. Всего в большегрузе сидели 20 пассажиров, среди которых были пять детей до 12 лет. Никто не погиб. Девять человек, в том числе два ребенка, попали в больницы.

Пассажиры грузовика ехали в горы. Добраться туда можно только на таком транспорте. После ДТП водитель грузовика скрылся с места происшествия.