Общество 18 мая 2023, 15:09 Задержан один из руководителей оборонного предприятия в Нижегородской области — Mash Mash: топ-менеджера Арзамасского завода Шабанова заподозрили в получении взятки РИА «Новости»

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Романа Шабанова, который является одним из руководителей Арзамасского приборостроительного завода имени П. И. Пландина, задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, представители Следственного комитета вместе с отрядом спецназначения «Гром» пришли в административное здание оборонного предприятия на днях. Они устроили там проверку: просматривали документы, допрашивали сотрудников.

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Причиной неожиданного визита стал, по предварительной информации, именно Шабанов. Следствие считает, что он заключил контракты с одной компанией из Подмосковья. Она за оказанные услуги якобы регулярно благодарила его деньгами.

Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина находится в Нижегородской области. Он является крупнейшим производителем комплектующих для космической, авиационной, ракетной отраслей. В частности, предприятие делает системы наведения для ракет ЗРК С-400, а также боекомплекты для самолетов Су-35.