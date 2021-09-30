Мужчина, который сегодня вечером залез под потолок терминала в московском аэропорту Внуково, по предварительной версии, — гражданин Кубы. Сейчас он задержан. Иностранца передали сотрудникам полиции, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина, который, по предварительной информации, является гражданином Кубы, залезший под потолок в терминале „А“ аэропорта Внуково, в настоящее время задержан и передан сотрудникам полиции», — привело агентство слова своего собеседника.

Мужчину доставили в отдел полиции. Он рассказал, что находится в аэропорту несколько дней. Мужчине не удалось поменять билет на обратный рейс, и из страны он улетит только 3 октября. Объясняя свой поступок, мужчина отметил, что решил таким образом привлечь к себе внимание.

О том, что мужчина забрался под крышу столичного аэропорта Внуково стало известно вечером в среду. На место быстро приехали спасатели, и начали готовиться спустить мужчину, который вскарабкался по профильному настилу под крышу терминала на высоту 30 метров, отметило РИА ФАН.

Сотрудники экстренных служб и психологи уговаривали иностранца спуститься через мегафон на испанском языке, однако мужчина отказывался, писала газета «Известия».