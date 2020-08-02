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    02 августа 2020, 12:19

    Задержан директор турбазы на Алтае после гибели семьи

    Алена Макаренко

    Задержан директор туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, в отношении него возбуждено уголовное дело. Там ранее погибла семья из четырех человек. Об этом сообщили на сайте следственного управления СК России.

    Руководителя базы отдыха задержали в рамках статьи уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

    «По подозрению в совершении преступления в порядке статьи 91 УПК РФ задержан директор базы. Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

    Тела четырех человек — 57-летнего мужчины, его 43-летней жены и двух детей 10 и 16 лет — обнаружили в одном из номеров турбазы «Глобус» у озера Ая. Следователи установили, что все они скончались в ночь на 27 июля. Гости заселились в номер днем ранее, семья чиновника из Барнаула должна была покинуть турбазу 31 июля.

    Всю неделю соседи жаловались администрации на неприятный запах. После обнаружения в номере тел следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Однако признаков насильственной смерти на телах всех членов семьи не обнаружили.

    По версии следствия, семья могла погибнуть из-за отравления выхлопными газами от дизельного генератора. Когда родственники заселились в номер, на турбазе отключили свет. Чтобы обеспечить постояльцев электричеством, руководство включило дизельный генератор. Он располагался в подсобном помещении точно под номером погибшей семьи.

    Новости SMI.FM