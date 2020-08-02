Задержан директор турбазы на Алтае после гибели семьи

Руководителя базы отдыха задержали в рамках статьи уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

«По подозрению в совершении преступления в порядке статьи 91 УПК РФ задержан директор базы. Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Тела четырех человек — 57-летнего мужчины, его 43-летней жены и двух детей 10 и 16 лет — обнаружили в одном из номеров турбазы «Глобус» у озера Ая. Следователи установили, что все они скончались в ночь на 27 июля. Гости заселились в номер днем ранее, семья чиновника из Барнаула должна была покинуть турбазу 31 июля.

Всю неделю соседи жаловались администрации на неприятный запах. После обнаружения в номере тел следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Однако признаков насильственной смерти на телах всех членов семьи не обнаружили.

По версии следствия, семья могла погибнуть из-за отравления выхлопными газами от дизельного генератора. Когда родственники заселились в номер, на турбазе отключили свет. Чтобы обеспечить постояльцев электричеством, руководство включило дизельный генератор. Он располагался в подсобном помещении точно под номером погибшей семьи.