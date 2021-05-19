«Задело равнодушие мимо проезжающих». Житель Кстова рассказал, как помог инвалиду на каталке добраться домой

В Нижегородской области жене пришлось везти своего мужа-инвалида на каталке из больницы домой, потому что его отказались оперировать и отвозить обратно. Однако в Кстове нашлась одна неравнодушная семья, которая помогла пенсионерам.

Александр рассказал «360», что жена попросила помочь женщине с каталкой, которая своими силами пыталась довезти мужа домой. Так она прошла около 1,5 километра.

«Мне жена позвонила, сказала, что вдоль дороги везут мужчину на каталке. Я подъехал, спросил, что случилось. Разложил сиденья, все сложил. Грузил через багажник, попросил еще одного молодого человека. <…> Обстоятельства так сложились, не могу сказать, кто виноват. Меня задело равнодушие мимо проезжающих. Я увидел ситуацию, в которой нужно помочь», — рассказал он.

В результате Александр аккуратно довез пенсионеров. За что они были ему очень благодарны. Он также добавил, что женщина решилась самостоятельно везти мужа от безысходности. Каталку, скорее всего, она взяла из больнице. На ней она катала супруга по больнице.

«Есть добрые люди у нас. Ангел мой, который привез меня домой. Так бы жена не довезла. Тележка высокая, управиться сложно. <…> Произошла недомолвка в больнице, что ли. Просто все взяли и ушли, бросили», — рассказал мужчина.

В больницу инвалида скорая привезла из-за жалоб на мочевой пузырь. Уролог сказал ему, что у него камни упираются в катетер, поэтому нужно срочно оперировать. Но в медучреждении отказались это делать, потому что это рискованно.

«В 2009 году была операция, лопнул мочевой пузырь. Я инвалид первой группы, у меня перелом двух позвонков. Я позвонил в скорую, сказал, что мочевые камни упираются в катетер. Уролог сказала, что надо срочно прооперировать. Врач сказал, что не может оперировать — слишком большие риски. Домой нас никто не повез даже за деньги. Жена взяла и повезла меня на этой каталке домой», — вспомнил мужчина.

Он объяснил, что ноги у него не двигаются, самостоятельно передвигаться он не может. Жена тоже была не в силах погрузить его в машину. В больнице им посоветовали вызвать платную скорую. Но поездка обошлась бы им в 3,5 тысячи — для пенсионеров эта сумма оказалась слишком большой.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик заявил «360», что ведомство взяло ситуацию на контроль. Однако главврач больницы утверждает, что родственница больного «приняла необдуманное решение». По его словам, для транспортировки была вызвана машина скорой. После главврач лично посетил больного мужчину дома и принес извинения.