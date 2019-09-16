Задать вопрос и поделиться опытом. Более 350 участников собрал форум по вопросам ЖКХ в Богородском г.о

Если вы не знаете, как решить коммунальные проблемы, отправляйтесь на встречу с главным управдомом Подмосковья. Увидеть Юлию Белихову можно на форуме «Грамотный собственник — фактор развития ЖКХ».

На этом форуме Юлия Белихова — главный управдом Подмосковья — ответит на любые вопросы и поделится лайфхаками, которые существенно облегчат жизнь.

Источник фото: телеканал «360»

«После форума, который был в 2018 году, мы изменили проект „Pro ЖКХ“, поскольку во время форума были внесены те предложения, которые необходимо добавить в тот проект, который сегодня проходит в Подмосковье, где обучается 30 тысяч человек. Это действительно повышает грамотность наших жителей», — подчеркнула Юлия Белихова.

Одна из наиболее острых тем в этом году — обращение с отходами. Сортировать мусор — важно — это поняли все. Людей интересуют нюансы. Форум проходит в Богородском городском округе во второй раз. 350 участников советов многоквартирных домов Подмосковья внимательно слушают спикеров, участвуют в дискуссии.

Источник фото: телеканал «360»

«Наш форум направлен, в первую очередь, на развитие жилищно-коммунального хозяйства, здесь присутствуют люди, неравнодушные к развитию жилищно-коммунального хозяйства, жизни населения. Они получают новые знания и помогают, в том числе, Министерству жилищно-коммунального хозяйства улучшать качество жизни. Это важная составляющая жизни не только чиновников, но и каждого человека», — отметил заместитель министра ЖКХ Московской области Олег Романов.

Лариса Зверева — председатель многоквартирного дома в Балашихе. Занимает эту должность с 2013 года. Считает, что самое сложное в работе — заинтересовать жителей, заставить их быть активнее.

Источник фото: телеканал «360»

«Этот форум очень важен, нужен для всех активных жителей. С точки зрения повышения правовой грамотности и с точки зрения общения с такими же председателями, как мы. Делимся опытом, обмениваемся своими знаниями, чтобы эффективно управлять многоквартирными домами, контролировать работу управляющих организаций», — сказала Лариса Зверева.

Источник фото: телеканал «360»

На форуме подвели промежуточные итоги работы образовательного проекта «Pro ЖКХ». Это выездные семинары, на которых жителей Подмосковья также учат коммунальной грамотности. Кроме того, можно воспользоваться специальным сайтом.