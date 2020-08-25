Задания ЕГЭ по литературе и истории изменили для следующего года

В 2021 учебном году изменятся задания Единого государственного экзамена по истории и литературе. Отмечается, что нововведения незначительные.

Обновленные проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов на 2021 год опубликовал сайт Федерального института педагогических измерений. На сайте представлены материалы по 15 предметам.

Небольшие изменения коснулись двух предметов. В задании по истории, где нужно написать сочинение, изменили тему. Теперь сочинение можно написать только по конкретным трем темам на выбор — это либо исторические процессы, либо деятельность одной из трех исторических фигур, для каждого КИМа набор тем индивидуальный. Раньше ученик мог выбрать, по какому из трех предложенных исторических периодов написать текст.

В КИМе по литературе обновили задание номер семь, где нужно вписать короткий ответ. Вместо пропуска нужно дописать два литературоведческих термина или литературных факта.

Префекты заданий выкладывают перед учебным годом заранее, чтобы ученики успели усвоить материал и отработать его на практике с учетом всех изменений.

Остальные предметы остались без изменений.