«Задание выполнено, можно получить пирожок». Украинский депутат устроил скандал с российскими журналистами

Журналисты подошли к Гончаренко, когда тот прибыл в здание Совета Европы в Страсбурге. Репортер Первого канала спросил депутата о докладе ЦРУ об украинских националистах и их сотрудничестве с Адольфом Гитлером. Но вместо ответа Гончаренко начал шутить на тему того, что наступил тот момент, когда российские журналисты ссылаются на ЦРУ, и пообещал, что скоро они будут сообщать новости и от СБУ.

«Ну, этого никогда не случится», — заявил репортер из России.

Вместо того, чтобы закончить разговор, Гончаренко начал оскорблять журналистов, называя их сотрудниками «Геббельс ТВ». Потом он начал грозить представителям СМИ которые стояли в нескольких метрах от него, что вызовет службу безопасности.

Не получив ответа, журналисты отошли от Гончаренко и потеряли к нему интерес. Однако на видео видно, что депутат только вошел во вкус.

«Задание выполнено. Все, можно пойти и получить свой пирожок. Премию в 300 рублей за то, что они иуды, 30 сребреников», — продолжал Гончаренко обращаться к журналистам, которые уже развернулись к нему спиной и отошли.