Общество 14 марта 2023, 13:37 Задай вопрос нейросети. Чат-бот GPT появился в соцсетях «360» Чат-бот GPT появился в соцсетях «360». Задать вопрос нейросети может любой желающий Pxhere

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В группах «360» в социальных сетях появился GPT. Это чат-бот с искусственным интеллектом, который ответит на любой вопрос пользователя. Узнать ответ на запрос по интересующей теме можно в комментариях в пабликах телеканала.

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В группе «Телеканал 360 и Онуфриенко» в социальной сети VK GPT уже сгенерировал свое мнение по поводу того, почему же американский президент Джо Байден так часто падает. У нейросети нашлось три варианта ответа на этот вопрос.

В первом предположении чат-бот напомнил, что ряд экспертов сходятся во мнении, что у главы Белого дома есть проблемы со здоровьем, которые он скрывает от общественности. GPT не исключил, что эти проблемы могут быть связаны с равновесием или нервной системой.

Второе предположение нейросети заключается в том, что американский лидер сам является роботом, у которого случаются технические поломки.

Третий вариант ответа — своеобразная теория долгосрочного заговора. Согласно ей, президент США падает из-за устроенных подстав.

Задать свой вопрос чат-боту может любой желающий. Для этого нужно оставить его в комментариях в пабликах «360» в социальных сетях.