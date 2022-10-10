Повышение эффективности региональных операторов обсудили на РЭФ-2022 | 360°

Общество 10 октября 2022, 22:15 Поделиться Telegram

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Viber Повышение эффективности региональных операторов обсудили на РЭФ-2022

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Задача региональных операторов сегодня — быть проактивными. Об этом рассказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов на полях РЭФ-2022.

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Он отметил, что роль регионального оператора обозначена в законодательстве. Законодатель прописал ему основную функцию по оказанию услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, отметил Исмаилов.

«Но сегодня мы говорим о повестке развития, сегодня мы говорим о том, как сделать работу операторов лучше, эффективнее, успешнее», — отметил председатель Российского экологического общества.

По его словам, задача региональных операторов сегодня — быть проактивными, «не просто сидеть на потоках и зарабатывать какие-то деньги». Сегодня, как заметил Исмаилов, надо развивать регионы.

«Развивать — значит строить, это значит проводить более активную повестку, вкладывать, конечно же, денежные средства и реализовывать инвестпроекты, инвестпрограммы», — отметил он.

Полное интервью с Рашидом Исмаиловым смотрите на видео.

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