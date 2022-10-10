Повышение эффективности региональных операторов обсудили на РЭФ-2022 | 360°

Все новости

Криминал

10 октября 2022, 23:20

Вооруженный грабитель вынес из банка в Калининграде полмиллиона рублей

Спецоперация

10 октября 2022, 23:11

Мобилизованных научили стрельбе из гранатометов во время боевой подготовки в Самарской области

Реклама

Подмосковье

10 октября 2022, 22:32

Садоводам Королева назвали преимущества дачной амнистии

Мир

10 октября 2022, 22:31

Белоруссия и Россия развернут группировку войск. Она защитит Союзное государство от угроз

Спецоперация

10 октября 2022, 22:19

«Военнослужащие не остаются без внимания». Глава Дагестана поблагодарил Воробьева за помощь семьям мобилизованных

Мир

10 октября 2022, 22:17

Европа в мечтах о зеленой энергетике зашла в тупик. Вины политиков здесь больше, чем экономистов

Общество

10 октября 2022, 22:15

Повышение эффективности региональных операторов обсудили на РЭФ-2022

Подмосковье

10 октября 2022, 22:14

Праздник для детей с особенностями развития провели в Одинцове

Мир

10 октября 2022, 21:54

Венгрия хочет вернуть Закарпатье. Но Украина не хочет верить в притязания соседей

Общество

10 октября 2022, 22:15

Повышение эффективности региональных операторов обсудили на РЭФ-2022

Читать 360tv в

Задача региональных операторов сегодня — быть проактивными. Об этом рассказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов на полях РЭФ-2022.

Реклама

Он отметил, что роль регионального оператора обозначена в законодательстве. Законодатель прописал ему основную функцию по оказанию услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, отметил Исмаилов.

«Но сегодня мы говорим о повестке развития, сегодня мы говорим о том, как сделать работу операторов лучше, эффективнее, успешнее», — отметил председатель Российского экологического общества.

По его словам, задача региональных операторов сегодня — быть проактивными, «не просто сидеть на потоках и зарабатывать какие-то деньги». Сегодня, как заметил Исмаилов, надо развивать регионы.

«Развивать — значит строить, это значит проводить более активную повестку, вкладывать, конечно же, денежные средства и реализовывать инвестпроекты, инвестпрограммы», — отметил он.

Полное интервью с Рашидом Исмаиловым смотрите на видео.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама