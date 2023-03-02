Общество 02 марта 2023, 22:35 «Задача — сделать город лучше». Артемовск пообещали полностью восстановить после освобождения от ВСУ Врио ДНР Пушилин: Артемовск будет полностью восстановлен после освобождения от ВСУ РИА «Новости»

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Донецкая Народная Республика намерена при поддержке правительства России полностью восстановить Артемовск после его освобождения от украинских военных. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

Пушилин встретился с эвакуированными жителями Артемовска в одном из пунктов временного размещения в Шахтерске. Он призвал людей не переживать за город.

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«Противник все что может сделает, разрушит, а наша задача — отстроить, сделать город еще лучше», — сказал врио главы ДНР.

Он привел в пример Мариуполь. Как отметил Пушилин, казалось, что города уже нет, но прошло совсем немного времени и все стало восстанавливаться и отстраиваться заново.

«Сейчас все-таки мы уже Россия, и российские стандарты проявляются во всем», — сказал врио главы ДНР.

Российские военные в ближайшее время полностью замкнут кольцо окружения вокруг Артемовска. Как отметил руководитель делегации России на переговорах в Австрии Константин Гаврилов, бойцы ВС РФ продвигаются вперед «квадрат за квадратом».