02 марта 2023, 22:35
«Задача — сделать город лучше». Артемовск пообещали полностью восстановить после освобождения от ВСУ
Врио ДНР Пушилин: Артемовск будет полностью восстановлен после освобождения от ВСУ
Донецкая Народная Республика намерена при поддержке правительства России полностью восстановить Артемовск после его освобождения от украинских военных. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Видео опубликовано в его Telegram-канале.
Пушилин встретился с эвакуированными жителями Артемовска в одном из пунктов временного размещения в Шахтерске. Он призвал людей не переживать за город.
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«Противник все что может сделает, разрушит, а наша задача — отстроить, сделать город еще лучше», — сказал врио главы ДНР.
Он привел в пример Мариуполь. Как отметил Пушилин, казалось, что города уже нет, но прошло совсем немного времени и все стало восстанавливаться и отстраиваться заново.
«Сейчас все-таки мы уже Россия, и российские стандарты проявляются во всем», — сказал врио главы ДНР.
Российские военные в ближайшее время полностью замкнут кольцо окружения вокруг Артемовска. Как отметил руководитель делегации России на переговорах в Австрии Константин Гаврилов, бойцы ВС РФ продвигаются вперед «квадрат за квадратом».
ДНР
Артемовск
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