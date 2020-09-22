Зачинщикам бунта в колонии под Иркутском предъявили обвинения

Заключенным, спровоцировавшим весной бунт в иркутской колонии, предъявили обвинение. К уголовной ответственности привлекли 15 зачинщиков конфликта.

В случившемся 9 апреля обвинили осужденных исправительной колонии № 15 в Ангарске, сообщили в пресс-службе СК РФ. Заключенным вменили преступление, предусмотренное частью 3 статьи 321УК РФ. Речь в ней идет об дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенной организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии.

Четырех зачинщиков отправили в СИЗО по ходатайству следствия. Остальные находятся в исправительной колонии. В СК устанавливают причастность свыше 200 человек к беспорядкам и дезорганизации. Расследование уголовного дела продолжается.

Один из заключенных ИК-15 в Ангарске спровоцировал конфликт. В больницу попал один сотрудник учреждения, несколько осужденных нанесли себе телесные повреждения. На следующий день пожар уничтожил постройки промышленной зоны на территории колонии. Сгорели лесопилка, свинарник и хозяйственные помещения. При разборе завалов нашли мертвым осужденного 1989 года рождения.