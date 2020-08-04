Зачинщика драки в день ВДВ заключили под домашний арест

Хамовнический суд Москвы вынес постановление об избрании меры пресечения для десантника, который устроил драку в Москве на день ВДВ. Его заключат под домашний арест на 2 месяца, до 3 октября.

Зачинщик Евгений Костин раскаялся в содеянном и признал свою вину. Следственный комитет России изначально настаивал на аресте обвиняемого на два месяца, а прокурор и адвокат — на домашнем аресте.

В день ВДВ в сети появилось видео стычки десантников и сотрудников Росгвардии в парке Горького. На кадрах видно, как правоохранители попытались остановить наплыв военных, возмущенных просьбой вести себя потише. Двое росгвардейцев пострадали. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».