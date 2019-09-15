«Зачем в отряде нелетающий космонавт?» Почему медики «списали» Федора Юрчихина

Исключение Федора Юрчихина из отряда космонавтов означает, что его здоровье не позволяет ему летать в космос, а в отряде числятся только те, кто может отправиться в экспедицию. Об этом «360» рассказал советский и российский летчик-космонавт, Герой СССР Александр Волков.

«Есть приказ, где учитывается все медицинские показатели человека. Если человек уже не соответствует тем нормам, которые описаны в этом приказе, то его не допустят к космическому полету. Как мы говорим, списывают. Это абсолютно нормальная процедура, ничего в этом особенного нет. Нас всех так списывали, когда изнашивается организм. Космические полеты не добавляют здоровья никому», — сказал Волков.

Зачем нужен такой отряд, где нелетающие космонавты Александр Волков.

По его словам, это обычное завершение карьеры. Теперь Юрчихин может продолжить работать в Центре космонавтики или найти работу в другом профиле, как он захочет. Кроме того, у космонавтов в пенсионных расчетах год считается за два. Так что, Юрчихин может уйти и на пенсию.

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«Это нормальная процедура, ее проходит каждый космонавт, который по каким-то свои показателям не подходит под приказ, который разрешает лететь в космос», — подчеркнул Волков.

Ранее стало известно, что главная медицинская комиссия Центра космонавтики исключила Юрчихина из отряда. Теперь решение медиков должна утвердить межведомственная комиссия.

Юрчихин отправлялся в космос пять раз. Впервые он побывал на орбите в 2002 году. В сумме он провел в космосе 672 суток 21 час. На счету Юрчихина девять выходов в открытый космос общей продолжительностью 60 часов.