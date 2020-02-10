«Зачем учиться и искать работу?» Бывший школьник заработал на квартиру с помощью ночных клубов

Молодой человек из Новосибирска шесть лет назад открыл свой бизнес по продаже цветов. Тогда ему было 14 лет, а сейчас ему 20, и он накопил на квартиру. В этом ему помогли ночные клубы и собственная наглость.

Как написал портал «Сибкрай.ru», Дмитрий продавал цветы по завышенным ценам и скоро начал зарабатывать больше мамы. Когда он начинал, то просто хотел помочь родителям и не просить денег на карманные расходы. Но дело пошло настолько хорошо, что превратилось в бизнес.

Парень покупал цветы оптом, а в ночи продавал их при входе в клубы и рестораны. Он быстро изучил аудиторию и сделал некоторые выводы. Например, продавать букеты у стриптиз-клубов невыгодно. Ведь мужчины приходят туда совсем не за романтикой.

Сейчас Дмитрий продолжает завышать цены на цветы. За один букет он берет от 3,5 до 9 тысяч рублей. Он признался, что за ночь может заработать 49 тысяч рублей. По его словам, спрос на его товар есть всегда.

«Я за эти шесть лет начиная с четырнадцатилетнего возраста на квартиру заработал. Зачем учиться, потом искать работу?» — удивился молодой человек.

По данным сайта «Мир квартир», неновую жилплощадь в Новосибирске можно приобрести примерно за четыре миллиона рублей.

Недавно журнал Forbes назвал самых богатых россиян. На первом месте оказался Владимир Потанин с 25,1 миллиарда долларов.