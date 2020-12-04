«Зачем рожали, если не тянете». Помощники депутата предложили матери сдать сыновей в детдом

Жительнице Краснодарского края Алине Дудерец помощники депутата Госдумы Натальи Боевой посоветовали сдать детей в детский дом, если у нее нет на них денег. Народный избранник считает эту информацию предвыборной провокацией.

Многодетная одинокая мама попала в сложную жизненную ситуацию. У нее нет денег на лечение старшего сына, особенно после коронавируса. Как она рассказала, все сбережения ушли на покупку лекарств и иммуномодуляторов. За помощью с лекарствами девушка обратилась к депутату Наталье Боевой.

От лица депутата с Алиной общались помощники. Они написали, что депутат девушке ничем не обязан.

«Зачем рожали, если не тянете. В конце концов сдайте в детский дом, если не можете заниматься этим самостоятельно. Не пишите сюда больше, еще раз повторяю — вам никто ничего не должен. Возиться с вами Наталья Дмитривена не будет», — ответили помощники депутата девушке.

Боева в беседе с «Подъемом» сказала, что искала эту переписку у себя в сообщениях, но не нашла. По ее мнению, это предвыборная провокация.

«Мне аж плакать хочется, ну разве так можно? Вот так подставить человека можно? В жизни у меня не было, чтобы я сказала кому-то грубость», — сказала Боева.