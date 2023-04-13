Общество 13 апреля 2023, 13:02 Зачем Путину канал в Telegram? Песков ответил вопросом на вопрос о соцсетях президента Песков: Путину не нужен канал в Telegram, любое его движение ловит весь мир Unsplash

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У президента России нет аккаунтов в социальных сетях, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на встрече с участниками «Мастерской новых медиа». Он подчеркнул, что их наличие просто излишне.

«В отличие от нас с вами, он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шепотом, в это вслушиваются все», — подчеркнул Песков.

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В связи с этим представитель Кремля поинтересовался, зачем, учитывая указанные факты, президенту канал в Telegram.

Отдельно он отметил, что вся работа президента направлена на то, чтобы людям было лучше. Это прослеживается во всех выступлениях главы государства. Речь идет о повышении уровня жизни людей, решении первоочередных проблем, выполнении социальных обязательств государства, пояснил пресс-секретарь Владимира Путина.