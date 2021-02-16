Зачем Подмосковью нужны инвестиции? Прямой разговор властей и бизнеса пройдет в Clubhouse

Представители бизнеса и властей Московской области обсудят меры по восстановлению пострадавших отраслей в коронавирусный кризис. Подмосковье входит в пятерку регионов по инвестиционной привлекательности, в том числе благодаря мерам поддержки бизнеса. Вопрос о том, зачем инвестировать в Московскую область, и станет главной темой обсуждения.

Встреча пройдет в соцсети Clubhouse 18 февраля. В разговоре примут участие заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин, министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева, сыровар Олег Сирота и девелопер Андрей Ковалев.

Беседа пройдет под темой «Кто такие и зачем нужны инвестиции в Подмосковье?» Участники обсудят, какие отрасли сейчас наиболее востребованы, какие испытывают трудности, как преодолеть кризис. Также спикеры затронут вопросы о том, какие меры поддержки действуют в регионе, как получить землю бесплатно. Сирота расскажет, почему ему негде хранить сыр. Ковалев раскроет секрет, откуда появились средневековые рыцари в усадьбе Гребнево.

Разговор состоится в четверг, в 21:00. Чтобы послушать его, надо пройти по этой ссылке.

Clubhouse — новая соцсеть для голосового общения. Чтобы зарегистрироваться там, нужно получить специальное приглашение — инвайт. Общаться с другими людьми или слушать их разговоры можно с помощью комнат — каждая вмещает до пяти тысяч пользователей.