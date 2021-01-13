«Зачем огурцы без помидорчиков»: кассовый аппарат в Кисловодске стал печатать по-настоящему умные чеки

В одном из магазинов в Кисловодске кассовый аппарат выдал странный текст на чеке. Например, у кур халяль «офигенное качество», а фарш говяжий — «прекрасный, искренне сделанный».

Фотографии чеков появились в Теlegram-канале Medialeaks. Под каждым товаром стоит цена, указан вес. Но у некоторых позиций появилось забавное описание. То ли так машины бунтуют, то ли кто-то решил разыграть покупателей — непонятно.

«Помидор сушенный и красный, и розовый насыщенный/ Имбирь развесной — витаминов, кладь, клад, кладовка/ Огурец купил, а помидоры не забыл, а зачем огурцы без помидорчиков/ Яблочище — симпотная симпатяга симпатюлька, хочешь жрать — жри яблоко/ Чесночок — пожалуйста, перед выходом не ешьте чеснок. Вампиров нет», — написано в чеке.

Руководство магазина пока никак не прокомментировало эту забавную ситуацию. Остается надеется, что это не начало восстания машин.