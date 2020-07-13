«Зачем мы за семьи решаем?» Законопроект о нянях для многодетных вызвал много денежных вопросов

В Госдуме предложили предоставить бесплатные услуги нянь для многодетных семей с младенцами. Депутат Елена Вторыгина рассказала «360», что в первую очередь нужно понять, из какого бюджета будет выплачиваться зарплата сиделкам.

Инициатором закона стал депутат Госдумы Иван Сухарев. Он обратился к министру просвещения Сергею Кравцову. Автор идеи обратил внимание на те семьи, которые ждут близнецов при условии, что в семье есть уже ребенок до трех лет. Когда родится двойня или тройня, такая семья станет многодетной и может претендовать на помощь от государства в виде няни. Депутат Вторыгина задалась вопросом о том, кто будет платить зарплату нянечкам, потому что сейчас из федерального бюджета уже есть много пособий и выплат для многодетных семей.

«Не могу комментировать сейчас, потому что мне нужно посмотреть законопроект. Откуда он собирается взять деньги? За счет областного, федерального бюджета? Сейчас уже много выплат и пособий на детей из федерального бюджета», — пояснила депутат. Она также сказала, что сама няня должна понимать, кто ей будет платить.

«Няня должна понимать, за счет чего она будет получать заработную плату. Она же просто так работать не будет, и мама ей выплачивать не будет», — сказала Вторыгина. На вопрос о том, может ли подобная инициатива спровоцировать демографический взрыв в стране, депутат ответила, что, скорее всего, нет.

«Мне, например, вообще никаких нянь не надо было», — поделилась своим опытом Вторыгина. Она также рассказала, что к ней ни разу не обращались с просьбами найти няню.

«За семьи мы зачем решаем? Мне даже на территории никогда таких вопросов не задавали. Не говорили: „Дайте нам нянь“, потому что в каждой семье есть близкие родственники, бабушки, дедушки, которые традиционно всегда помогали своим детям, и никто не искал нянь», — пояснила депутат. Она отметила, что многодетным семьям, у которых рождаются дети, помогают органы опеки.

«Когда в многодетной семье рождается двойня или тройня, то органы опеки и социальной защиты помогают. Они дают человека, который бы приходил и помогал, например медсестра», — поделилась депутат.