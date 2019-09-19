«Зачем меня выпустили?»: убийца-рецидивист обвинил в совершенном им преступлении законодательную систему
Убийца с молотком и ключом. Курганец получил пожизненное за необъяснимую жестокостьПодробнее
Агеев заявил во время следствия, что, если бы его не выпустили из колонии по УДО, все остались бы живы.
«Зачем меня выпустили? Сидел бы и сидел, это мой дом. Не надо было меня выпускать», — заявил Агеев.
Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, Агеев родился в глухой курганской деревне. Он окончил восемь классов. Собеседник добавил, что у приговоренного нет ни образования, ни работы. Всю свою жизнь он провел в местах лишения свободы. Теперь преступник может не переживать и за свою безопасность в силу совершенного преступления — на особом режиме за осужденными тщательно следят.
«Конечно, для него тюрьма — дом родной. Оказался на свободе в непривычной для себя обстановке и начал убивать. Зато теперь он доволен: до конца дней в тепле, сыт, одет-обут, ни о чем беспокоиться не надо», — сообщил инсайдер.
Последний раз Агеев получил 16 лет лишения свободы в 2006 году за убийство. Его выпустили по УДО в июле 2018 года. За два месяца на свободе он снова убил двух человек, совершил два покушения на убийство и пять разбойных нападений. Среди жертв оказалась десятилетняя девочка, которую он изнасиловал перед тем, как убить.