«Зачем меня выпустили?»: убийца-рецидивист обвинил в совершенном им преступлении законодательную систему

Убийца с молотком и ключом. Курганец получил пожизненное за необъяснимую жестокость Подробнее

Агеев заявил во время следствия, что, если бы его не выпустили из колонии по УДО, все остались бы живы.

«Зачем меня выпустили? Сидел бы и сидел, это мой дом. Не надо было меня выпускать», — заявил Агеев.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, Агеев родился в глухой курганской деревне. Он окончил восемь классов. Собеседник добавил, что у приговоренного нет ни образования, ни работы. Всю свою жизнь он провел в местах лишения свободы. Теперь преступник может не переживать и за свою безопасность в силу совершенного преступления — на особом режиме за осужденными тщательно следят.

«Конечно, для него тюрьма — дом родной. Оказался на свободе в непривычной для себя обстановке и начал убивать. Зато теперь он доволен: до конца дней в тепле, сыт, одет-обут, ни о чем беспокоиться не надо», — сообщил инсайдер.

Последний раз Агеев получил 16 лет лишения свободы в 2006 году за убийство. Его выпустили по УДО в июле 2018 года. За два месяца на свободе он снова убил двух человек, совершил два покушения на убийство и пять разбойных нападений. Среди жертв оказалась десятилетняя девочка, которую он изнасиловал перед тем, как убить.