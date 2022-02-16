Единую систему учета домашних животных предложили ввести в России. Зачем это нужно

В России необходимо создать единую систему учета и контроля домашних животных, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, это поможет бороться с хозяевами, которые выбрасывают своих питомцев на улицу. Помимо этого, так можно будет контролировать людей, которые держат у себя в квартире десятки кошек и собак в ужасных условиях.

В беседе с «360» Милонов обратил внимание, что многие бездомные собаки когда-то жили с хозяевами, очень часто бродячие псы — это просто выброшенные питомцы. Такое безответственное отношение со стороны хозяев, по его мнению, не увязывается с современными представлениями о гуманизме и нормальном отношении к животным.

Современные системы электронного учета, как пояснил он, позволяют безболезненно вести этот учет, права людей при этом никак не будут нарушены. Наоборот, по его словам, если собака потеряется, то можно будет более эффективно осуществлять ее поиск.

«С другой стороны, мы будем застрахованы от так называемых кошатников и собачников, которые по 30-40 кошек у себя в квартире держат и такую вонь разводят на всю парадную, что хоть святых выноси. Хуже чем от Швондера», — сказал Милонов.

Депутат обратил внимание, что сейчас такие люди, прикрываясь тем, что квартира находится в частной собственности, усложняют жизнь и своим соседям. Если появится электронная система учета домашних животных, такие кошатники и собачники, вероятно, будут уклоняться от новых правил, потому что не смогут поставить десятки животных на учет из-за разумных ограничений. В этом случае будет возможность изъять у них собак и кошек, потому что они будут официально не учтены.

«Еще раз хочу сказать, что все люди, которые с любовью относятся к своим домашним животным, 100% захотят, наверное, чтобы их зверушка имела документ, не просто бумажный, который взял и выбросил, а его электронную копию», — подчеркнул Милонов.

По его словам, у всех ответственных владельцев животных есть документы на питомцев, например, прививочные паспорта. Если система учета появится, то сведения о животных будут в некой единой электронной базе, уточнил парламентарий. Милонов выразил уверенность, что эта инициатива найдет отклик в Госдуме.