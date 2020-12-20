«Зачем добивать несчастную девушку»: Соловьев заступился за «обманувшую» Путина журналистку

Журналистка с табличкой «Я беременна» с пресс-конференции Владимира Путина уже получила сполна и больше наказывать ее не надо, уверен телеведущий Владимир Соловьев. Кроме того, главред «Московского Комсомольца» Павел Гусев подтвердил беременность девушки.

«Ну зачем, это уже лишнее. Она и так уже, я думаю, напугана. И она, и муж ее, который, говорят, у этого несчастного Грекова (вице-губернатор Рязанской области — прим. ред.) работает. И сам Греков всему уже не рад. Думаю, что достаточно им досталось. Куда еще наказывать. Ну чего добивать несчастную девушку», — сказал «360» Соловьев.

Тем не менее Соловьев негативно относится к поступку Анастасии Безукладовой.

«Самообслуживание в нашей профессии — дело вредное. Я журналист, мне воду отключили — это очень трогательно, но неправильно», — резюмировал ведущий.

Главный редактор «Московского Комсомольца» Павел Гусев подтвердил «Подъему» беременность рязанской журналистки.

«Мы с ней разговаривали, она действительно беременная», — сообщил он. Но комментировать просьбу девушки, озвученную на пресс-конференции Гусев не стал.

Ранее Член Общественной палаты обратился к председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву с просьбой рассмотреть поведение журналистки и принять в отношении нее необходимые меры.

Александр Малькевич уверен, что девушка обманула президента. У нее была табличка о беременности, но к вопросу это не имело никакого отношения. На пресс-конференции Безукладова попросила Путина присвоить рязанскому чиновнику Грекову звание Героя России за спасение семи человек при пожаре. Однако местные СМИ писали, что вице-губернатор спас только одну женщину, а очевидцы вовсе не видели его на месте ЧП.