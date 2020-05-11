«Забывший память предков»: Клинцевич оценил слова Климкина про День Победы

День Победы — это общий праздник для россиян, украинцев, белорусов, грузин, молдаван и жителей других бывших советских республик. И никто не может его отнять. Однако есть люди, которые начали зарабатывать деньги, продвигая идеи фашизма в некоторых европейских странах. Об этом в беседе с «360» заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор отреагировал на заявление бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который сказал, что Москва не имеет права на День Победы.

«Благодаря Климкину, в одной из европейских стран начал развиваться фашизм. И двигателем этого фашизма длительное время был Климкин. Он им и остается. Он заработал деньги на этой теме», — заявил Клинцевич.

По его словам, бывший глава украинского МИД продолжает заниматься фальсификацией истории, чтобы найти оправдание нацистским «героям», которых начали чтить на Украине.

«Не Климкину рассуждать о Победе, забывшему память своих предков и продавшемуся за деньги националистическим ублюдкам», — подчеркнул Клинцевич.

Он уточнил, что сожалеет о том, что в таком контексте приходится говорить обо всех гражданах Украины, но именно глава МИД представлял их во всем мире. Сенатор отметил, что отнять Победу, за которую своими жизнями заплатили наши деды и прадеды, не сможет никто.

«Она была и останется нашей. И роль советского солдата останется ключевой», — заявил сенатор.

Клинцевич пояснил, что сегодня многие страны, которые с Советским Союзом входили в антигитлеровскую коалицию, начинают «тянуть одеяло на себя», чтобы извратить историю и сформировать у молодого поколения неправильные представления о войне. Но это у них не получится, потому что правда о Победе навсегда останется в россиянах.

«Мы об этом будем говорить, мы за это будем биться», — пообещал сенатор.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия использует День Победы, чтобы раскручивать новые войны. По его словам, тем самым она полностью противоречит принципу Европы «никогда больше». Климкин заявил, что украинцам нельзя поддаваться на «исторические провокации» Москвы.