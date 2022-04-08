Забытые штаны и блокнот помощника. Объявления о продаже вещей якобы Жириновского появились в Сети

Объявления о продаже разных вещей, якобы связанных с Владимиром Жириновским, появились на досках в Сети. Чаще всего предлагают купить автографы, но есть и брюки, забытые политиком в гримерке.

Автографы Жириновского продают по разным ценам. Можно найти и за тысячу рублей, и за 500 тысяч. Убедительнее выглядят те, у которых в описании указано, в каком году и где получили автограф. Однако проверить подлинность не представляется возможным. Хотя стоит отметить, что подпись Жириновского действительно не везде одинаковая. Хотя продавец автографа за полмиллиона написал, что у него есть некие подтверждающие документы, и предлагает покупателю провести любую экспертизу.

Один из самых дорогостоящих лотов — записная книжка, предположительно, личного помощника Жириновского. В блокноте по часам распланировано расписание на 1996 год. Продавец опубликовал снимок страницы за 8 марта. В ней записано, что в 07:30 подъем, через час — подъем шефа, далее планировалось что-то с участием губернатора Архангельской области, заседание в Госдуме. Есть запись: «От посла Ливии. Господин Мухтар». А на 14:30 у Жириновского было запланировано собрание фракции. И еще в этот день лидеру ЛДПР предстояло дать интервью для детской программы новостей на Пятом канале. За такую книжку просят 200 тысяч рублей.

Продают и льняные брюки, которые лидер ЛДПР якобы оставил в гримерке после выступления. Стоят относительно недорого — 5000 рублей, но объявления появилось еще в середине марта, и в нем указано, что торг неуместен.

Есть и чек с переводом якобы от Владимира Жириновского. На чеке указаны ФИО, которые полностью совпадают с реальными. Но продавец отметил, что на фото другой чек.

Сегодня Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище. Политик скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.