Симоньян предложила своим родственникам-антиваксерам забыть ее номер телефона

Российская журналистка Маргарита Симоньян крайне резко высказалась об антиваксерах. Она написала длинный пост в своем Telegram-канале, в котором предложила всем непривитым знакомым, даже ее родственникам, забыть ее телефон на случай, если они вдруг почувствуют недомогание из-за коронавируса.

Симоньян написала, что поначалу антипрививочники вызывали у нее только сочувствие, потому что она считала, что они получают недостаточно информации о вакцинах. Потом же, с ухудшением эпидемиологической обстановки, она стала чувствовать к ним «неприязнь и сомнение в их когнитивных способностях».

«Если у вас нет антител и вы сознательно не привиты, не приходите ко мне домой. Не приходите ко мне на работу. Не подходите ко мне на улице и в гостях. Я вас знать не знаю», — отрезала Симоньян.

Журналистка отметила, что в последнее время дети в России все чаще стали попадать на ИВЛ. Симоньян написала, что теперь вынуждена опасаться и за собственных детей, которых у нее трое. Предвидя жесткую реакцию со стороны противников вакцинации, автор поста пообещала отключить под ним комментарии.

В конце текста Симоньян предложила вычеркнуть ее телефон из записной книжки всем, кто игнорирует мольбы врачей о вакцинации, и не пытаться надеяться на ее помощь в случае заболевания COVID-19. Ранее журналистка раскритиковала врачей, которые отговаривают своих пациентов от прививки.