Общество 12 мая 2023, 09:43 «Забудь мое имя». Бузова жестко ответила футболисту Тарасову на обвинения во вранье Певица Ольга Бузова ответила на обвинения во вранье от бывшего мужа Дмитрия Тарасова РИА «Новости»

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Известная телеведущая и певица Ольга Бузова жестко ответила на обвинения во вранье со стороны бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. Свое обращение она написала в Telegram-канале.

Ранее Тарасов неоднократно упрекал девушку во вранье за период совместного брака. Футболист признавался, что устал от лжи со стороны Бузовой.

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«Устал? Дима, забудь мое имя навсегда! После развода уже седьмой год пошел, но ты еще никак не можешь успокоиться. Уже твои дети скоро а капелла „Мало половин“ петь начнут. Жаль, что воспоминания о бывшей жене стали твоим единственным активом», — написала она.

Бузова и Тарасова находились в браке с 2012 по 2016 год. После расставания Бузова заявляла, что футболист изменял ей. Тарасов же говорил, что Ольга предпочла выбрать карьеру вместе детей и семьи.

Ранее Бузова призналась, что в ее сердце постоянно живет любовь. По ее словам, идеальный мужчина должен быть полностью верен своему слову и своей женщине.