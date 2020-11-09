Заброшенную больницу в Екатеринбурге выставили на продажу за 1 рубль

По данным информагентства, больницу оценили в 1,2 рубля, а земельный участок под ней в 62,7 миллиона рублей.

«Начальная цена продажи — 62702337,20 рубля <…>, из них: начальная цена продажи здания больницы: 1,20 рубля, <…> начальная цена продажи земельного участка: 62702336 [рублей]», — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что покупатель недвижимости будет должен в течение семи лет восстановить здание, которое является объектом культурного наследия.