Забравшая ребенка у матери незнакомка объяснилась

Московские следователи по факту исчезновения из дома малолетней девочки с незнакомой женщиной начали доследственную проверку. Как выяснили правоохранители, в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года в одной из квартир жилого дома на северо-востоке Москвы мама семилетнего ребенка и ее гости отмечали Новый год. Пока взрослые встречали праздник за столом, незнакомая матери женщина вывела из квартиры девочку и ушла с ребенком неизвестно куда.

Когда празднование завершилось, мать обнаружила пропажу дочери и обратилась в полицию. Девочку и женщину, с которой она ушла, быстро отыскали. Их нашли в метро на станции «Третьяковская» московской подземки. Женщину и ребенка доставили в полицию.

Как пояснила задержанная женщина, во время праздника гости и хозяева рассорились на глазах у ребенка. Девочка в слезах вышла из квартиры и обратилась к первой попавшейся ей на пути женщине с просьбой увести ее отсюда. Женщина решила увести девочку к себе домой, накормить и уложить спать, а утром вернуть матери. Есть и другая версия произошедшего: женщина ранее бывала в этой семье и девочка ушла с ней именно потому, что была знакома раньше с женщиной.

Следователи выяснили, что ребенок живет в неполной семье. У нее есть мама, с которой вместе живет мужчина. Семья состоит на учете в органах системы профилактики.

«В соответствии с действующим законодательством следователи направили материалы в компетентные органы для рассмотрения вопроса о лишении либо ограничении родительских прав матери ребенка», — указано в сообщении столичного Следственного комитета.