Россияне рассказали, как заботятся об экологии

Большинство россиян стараются заботиться об окружающей среде и вести экологичный образ жизни. Это следует из результатов опроса, проведенного kp.ru.

Из участников опроса 33% сообщили, что стараются экономить воду и электричество, а 27% занимаются сортировкой мусора. Еще 13% рассказали, что регулярно посещают субботники и высаживают деревья, 10% отказались от пластиковых пакетов и одноразовой посуды. О том, что не делают ничего для экологии, рассказали 23% опрошенных.

В опросе приняли участие 8,7 тысячи человек.